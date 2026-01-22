Großbrand nahe Berlin: Historisches Areal mit Goebbels-Villa betroffen

Auf dem geschichtsträchtigen Bogensee-Areal mit der Goebbels-Villa nördlich von Berlin ist ein Großbrand ausgebrochen.

Zeugen hätten am Mittwochabend Rauchentwicklung aus einem Gebäude auf dem Areal im brandenburgischen Wandlitz gemeldet, teilte die Polizei mit. Auf dem Areal hatte sich NS-Propagandaminister Joseph Goebbels einst eine Villa gebaut.

Diese brennt nach Angaben eines Polizeisprechers nicht, betroffen sei ein früheres Lektionsgebäude. Es gehörte zu DDR-Zeiten zur ehemaligen Hochschule der Freien Deutschen Jugend (FDJ).