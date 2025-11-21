Grizzlybär attackiert Gruppe Volksschüler auf Wanderausflug

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In der kanadischen Westküstenprovinz British Columbia hat ein Grizzlybär eine Gruppe Schulkinder und deren Lehrer auf einem Schulausflug attackiert. Es gibt mehrere Schwerverletzte, zwei Kinder seien in kritischem Zustand, berichtete die Canadian Press unter Berufung auf Rettungskräfte in der Gemeinde Bella Coola, rund 700 Kilometer nordwestlich von Vancouver. Das Alter der Opfer wurde nicht angegeben - den Berichten nach sollen auch Kinder darunter sein. Die Naturschutzbehörde der Region bestätigte einen Grizzly-Angriff am Donnerstagnachmittag und rief die Anrainer der Gegend auf, dem Wald- und Flussgebiet in einem Umkreis mehrerer Kilometer fernzubleiben. Rettungskräften zufolge ereignete sich der Vorfall auf einem Wanderweg nahe einer Schnellstraße.

Gesamte Schule unter Schock Ihr zehnjähriger Sohn sei mit Mitschülern und Lehrern zu Fuß unterwegs gewesen, als der Bär die Gruppe angegriffen habe, sagte eine Mutter der Canadian Press. Das Tier sei so nah an ihn herangekommen, dass er den Pelz gespürt habe. "Er rannte um sein Leben", erzählte die Mutter. Der Bär habe ihr Kind verfolgt, aber dann jemand anderes angegriffen. Die gesamte Schule stehe nach dem Vorfall unter Schock. Einige Kinder dürften auch Bären-Abwehrspray abbekommen haben, mit dem die Lehrer versuchten, das Tier auf Distanz zu halten.