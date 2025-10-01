Griechenland verbietet Social-Media-Nutzung unter 16 Jahren

Ab Ende Oktober soll Griechenland das erste Land der Europäischen Union sein, das den Zugang zu sozialen Medien für Minderjährige unter 16 Jahren generell verbietet. Die Maßnahme soll mithilfe der staatlichen App "Kids Wallet" umgesetzt werden, welche automatisch die Nutzung beliebter Plattformen wie Facebook, TikTok, Instagram und X auf Geräten blockiert, die als Geräte minderjähriger Nutzer registriert sind. Ziel sei es, das süchtig machende "Scrolling" und die mögliche Konfrontation mit gefährlichen Inhalten im Internet einzuschränken. Außerdem wird der Zugang von Jugendlichen unter 18 Jahren für Webseiten gesperrt, welche mit Glücksspiel, dem Verkauf von Tabakwaren, Alkohol oder pornografischen Inhalten in Verbindung stehen. Das Verbot gilt auch für Dating-Plattformen wie Tinder.

Die dahinterstehende Technologie wurde in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission entwickelt. Diese ist darum bemüht, einen einheitlichen Rahmen für alle Mitgliedstaaten zu schaffen. Im Gegensatz zu Ländern wie Australien basiert die angewandte Lösung nicht ausschließlich auf Alterskontrollen durch die Plattformen selbst, sondern wird direkt vom Gerät über die App "Kids Wallet" durchgeführt. Somit soll der Zugang auch nicht möglich sein, wenn jemand versucht, sich ohne Konto anzumelden. Staatssekretär Pröll sieht "eklatanten Missstand" in Österreich Auch EU-weit wird an einer Altersbeschränkung gearbeitet. Das Ziel: verlässliche Altersnachweissysteme für Inhalte, die nicht für Kinder und Jugendliche geeignet sind. Langfristig ist geplant, die Technik in den digitalen EU-Ausweis (eID) zu integrieren - eine Art offizieller Online-Identitätsnachweis, der ab Ende 2026 verfügbar sein soll. Australien hat bei der Beschränkung von Social Media-Aktivitäten von Minderjährigen eine Vorreiterrolle inne und dient als mögliches Vorbild für die künftige europäische Politik. Das Land gilt als ein Vorreiter bei dem Thema. Dort ist es bereits beschlossene Sache, dass Jugendliche künftig erst ab 16 Jahren Plattformen wie X, TikTok, Facebook und Instagram nutzen dürfen.