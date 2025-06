Greta Thunberg: Es war einmal eine Ikone ...

Mit grünem Fischerhut, weißem T-Shirt und dem Mittelmeer im Rücken spricht Greta Thunberg von einem „live-streamed genocide“ – also einem „Völkermord, der live übertragen wird“. Sie meint damit den Krieg Israels gegen die Hamas. Die einstige Galionsfigur der Klimabewegung hat ihren Kurs geändert. Statt der Bekämpfung der Klimakrise hat sie sich dem pro-palästinensischem Aktivismus verschrieben. Derzeit befindet sich Thunberg auf einem Segelboot mit Hilfsgütern vor Gaza.

Bei ihrem Einsatz im Nahostkonflikt bedient sie sich fragwürdiger Methoden: So demonstrierte sie Seite an Seite mit Israelhassern und teilte online den als antisemitisch eingestuften Slogan „Free Palestine from the river to the sea“ – also vom Jordan bis zum Mittelmeer, was der Auslöschung Israels gleichkäme. Die Ableger von Fridays for Future in Österreich und Deutschland distanzierten sich von ihrer Initiatorin.