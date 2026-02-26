Graffiti auf Staatsanwaltschaft: Über-90-Jähriger festgenommen

In Japan hat die Polizei einen über 90 Jahre alten Mann wegen eines Graffitis festgenommen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Wachmann der Staatsanwaltschaft in Osaka die Polizei gerufen, weil ein Mann ein Schild an dem Gebäude mit roter Lackfarbe beschmiert hatte. Die Polizei nahm den Mann, der von dem Wachmann bis ihrem Eintreffen festgehalten worden war, wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung fest.