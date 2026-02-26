Graffiti auf Staatsanwaltschaft: Über-90-Jähriger festgenommen
Der Mann soll ein Schild an der Staatsanwaltschaft in Osaka mit roter Farbe beschmiert haben. Die Polizei geht von einem Fall einfacher Sachbeschädigung ohne politisches Motiv aus.
Zusammenfassung
- Über 90-jähriger Mann in Japan wegen Graffiti an Staatsanwaltschaftsgebäude in Osaka festgenommen.
- Wachmann hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest; Verdacht auf Sachbeschädigung.
- Polizei sieht keinen politischen Hintergrund; Mann gestand die Tat im Verhör.
In Japan hat die Polizei einen über 90 Jahre alten Mann wegen eines Graffitis festgenommen.
Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Wachmann der Staatsanwaltschaft in Osaka die Polizei gerufen, weil ein Mann ein Schild an dem Gebäude mit roter Lackfarbe beschmiert hatte. Die Polizei nahm den Mann, der von dem Wachmann bis ihrem Eintreffen festgehalten worden war, wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung fest.
Kein politisches Motiv
Beschmiert wurde nach Angaben der Polizei ein Schild an der Fassade des Gebäudes mit der Aufschrift "Staatsanwaltschaft".
Der Mann räumte demnach im Polizeiverhör ein, das Schild "beschmutzt" zu haben. Die Polizei geht nicht von einem politischen Hintergrund aus.
