"Kräftige Böe" ließ Gondel in der Schweiz abstürzen

Nach Angaben des Seilbahnbauers Garaventa hat eine "unerwartet kräftige Böe" am Mittwoch das Unglück des "Titlis Xpress" in der Schweiz verursacht.

Die Gondel sei dadurch so stark ausgelenkt worden, dass sie mit einem Masten kollidiert sei und vom Seil gerissen wurde. Dies erklärte Garaventa-CEO Arno Inauen in einer schriftlichen Erklärung gegenüber Medien. Die Erklärung lag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Freitag vor.