Bulgarien: 1.800 Jahre alter Goldring aus Römerzeit gefunden
Bei archäologischen Ausgrabungen im antiken Bononia bei Widin (Bulgarien) wurde ein Goldring aus der Römerzeit entdeckt. Wie Bulgarian News Agency (BTA) berichtet, wurde das Schmuckstück in sechs Metern Tiefe gefunden.
Ring gehörte Ehepaar
Wie der wissenschaftliche Leiter der Ausgrabungen, Zdravko Dimitrov, den Medien mitteilte, wurde das Fundstück am letzten Tag der Ausgrabungen entdeckt. Laut dem Archäologen stammt der Ring aus der Hälfte des 2. und dem Beginn des 3. Jahrhunderts nach Christus und ist 23,63 Gramm schwer.
- Es handelt sich dabei um einen Treuering, der vermutlich zwischen einem frischvermählten Ehepaar im römischen Reich ausgetauscht wurde.
- Auf dem Ring ist eine ovale Platte mit der Darstellung eines Pärchens zu sehen.
- Das Schmuckstück soll vor Ort angefertigt worden sein – höchstwahrscheinlich in einer der bekannten Goldschmiedewerkstätten von der römischen Stadt Ratiaria.
Für dieses Jahr sind die Ausgrabungen abgeschlossen und das antike Bononia wird für den Winter vorbereitet. Der stellvertretende Bürgermeister von Vidin, Martin Donchev, erklärte, dass die Finanzierung der Ausgrabungen des antiken Bononia und des Festungsgrabens von Baba Vida fortgesetzt wird.
Kommentare