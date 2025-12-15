Bei archäologischen Ausgrabungen im antiken Bononia bei Widin (Bulgarien) wurde ein Goldring aus der Römerzeit entdeckt. Wie Bulgarian News Agency (BTA) berichtet, wurde das Schmuckstück in sechs Metern Tiefe gefunden.

Ring gehörte Ehepaar Wie der wissenschaftliche Leiter der Ausgrabungen, Zdravko Dimitrov, den Medien mitteilte, wurde das Fundstück am letzten Tag der Ausgrabungen entdeckt. Laut dem Archäologen stammt der Ring aus der Hälfte des 2. und dem Beginn des 3. Jahrhunderts nach Christus und ist 23,63 Gramm schwer. Es handelt sich dabei um einen Treuering , der vermutlich zwischen einem frischvermählten Ehepaar im römischen Reich ausgetauscht wurde.

Auf dem Ring ist eine ovale Platte mit der Darstellung eines Pärchens zu sehen.

Das Schmuckstück soll vor Ort angefertigt worden sein – höchstwahrscheinlich in einer der bekannten Goldschmiedewerkstätten von der römischen Stadt Ratiaria.