Gisèle Pelicots Tochter verklagt Vater wegen sexuellen Missbrauchs

Wegen der langjährigen Vergewaltigung seiner Ex-Frau ist Dominique Pelicot bereits zu 20 Jahren Haft verurteilt worden, nun hat auch seine Tochter Klage gegen ihn wegen sexuellen Missbrauchs eingereicht. Caroline Darian wirft ihrem Vater vor, sie wie ihre Mutter betäubt und sexuell missbraucht zu haben. Ihre Klage solle auch eine "Botschaft an alle Opfer" sein, "dass wir niemals aufgeben dürfen", sagte Darian am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

Dominique Pelicot war im Dezember wegen schwerer Vergewaltigung zur Höchststrafe von 20 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht in Avignon sah es als erwiesen an, dass er seine damalige Frau Gisèle über fast zehn Jahre hinweg immer wieder mit Medikamenten betäubt, vergewaltigt und in Internetforen anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten hatte. Neben Pelicot wurden 50 Mitangeklagte schuldig gesprochen und zu Haftstrafen zwischen drei und 15 Jahren verurteilt.