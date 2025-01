Derzeit treiben auf dem 270 Kilometer langen Wasserweg in der Provinz Jawa Barat (Westjava) wieder Unmengen an Plastikmüll . Der Citarum, der durch eine dicht besiedelte Region fließt, gilt als der schmutzigste Fluss der Welt.

Wo kommt der ganze Abfall her?

Vor allem starker Regen, Überschwemmungen und heftige Winde sorgen regelmäßig dafür, dass sich neue Müllberge ansammeln - so auch in den vergangenen Tagen. Für die Verschmutzung sind unter anderem Abwässer und Abfälle von Textilfabriken verantwortlich. Zudem entsorgen unzählige Anrainer ihre Hausabfälle in den Fluss. Gleichzeitig sind nach Angaben der Zeitung "Jakarta Post" rund 27 Millionen Menschen in West-Java und der Hauptstadt Jakarta auf das Wasser des Citarum angewiesen.