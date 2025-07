Gelder veruntreut: Ermittlungen gegen Shaolin-Abt

Gegen den Abt des weltberühmten Shaolin-Klosters in China wird wegen des Verdachts der Veruntreuung von Projektgeldern und Tempelvermögen ermittelt. Wie das Kloster in der Provinz Henan mitteilte, läuft eine gemeinsame Untersuchung mehrerer Behörden. Details dazu wurden am Montag nicht genannt. Weiters werde Shi Yongxin auch vorgeworfen, gegen buddhistische Vorschriften verstoßen zu haben.

Dazu gehöre etwa, dass er demnach über einen längeren Zeitraum Beziehungen zu mehreren Frauen unterhielt und mindestens ein Kind zeugte. Die Ergebnisse der Ermittlungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.