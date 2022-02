Geld der Steuerzahler? Empörung über royale Millionen für Andrew

Jammern und Klagen über Wehwehchen, das ist nicht Stil von Queen Elizabeth, auch nicht mit 95. Umso erstaunlicher, dass die Monarchin bei einem Empfang im Buckingham Palace plötzlich ihre momentane Gebrechlichkeit offen ansprach. „Wie Sie wohl sehen, kann ich mich nicht mehr fortbewegen“, meinte sie mit Blick auf ihren Gehstock, den sie seit einigen Wochen benützt.

Zahlt die Öffentlichkeit?

Es sind allerdings auch außergewöhnliche Sorgen, die Elizabeth in diesen Tagen belasten. Gerade meinte man, die Affäre rund um die Missbrauchs-Klagen gegen Prinz Andrew, aus der Welt schaffen zu können. Da sorgen die umgerechnet 14 Millionen Euro, die der laut britischen Medien in den außergerichtlichen Vergleich mit seinem mutmaßlichen Opfer steckt, für wachsende öffentliche Empörung. Worüber in der britischen Presse seit Tagen spekuliert wird, bringt jetzt ein Abgeordneter der oppositionellen Labour-Partei zur Sprache. Woher stammten die Millionen für Andrew, fragte Andrew McDonald in der BBC: „Es gibt ein Risiko, dass dies zu Lasten der Öffentlichkeit gehen wird.“