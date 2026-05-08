Großeinsatz der Polizei: Geiselnahme in deutscher Bankfiliale

Bei der laufenden Geiselnahme in einer Volksbankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig (Deutschland) geht die Polizei von mehreren Tätern und Geiseln aus. Bei einer Geisel handele es sich um den Fahrer eines Geldtransporters, teilte die Polizei mit. „Die Lage ist derzeit statisch.“

Geiselnahme in Sinzig: Großaufgebot der Polizei

Die Einsatzkräfte seien mit einem Großaufgebot im Kreis Ahrweiler vor Ort, hieß es von der Polizei. Demnach laufen umfangreiche Maßnahmen, in Sinzig gibt es größere Absperrmaßnahmen. Personen, die in der Absperrung wohnten, sollten die Häuser nicht verlassen, sagte ein Polizeisprecher. Es seien nicht so viele, es handele sich dabei um eine „belebte Straße“.