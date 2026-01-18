Gefängnishäftlinge nehmen Dutzende Geiseln: Meuterei in Guatemala

In Guatemala haben Häftlinge bei Meutereien in drei Gefängnissen mindestens 46 Menschen als Geiseln genommen. Sicherheitskräfte versuchten am Samstag (Ortszeit), die Kontrolle über die Haftanstalten zurückzugewinnen. "Ich werde keine Vereinbarungen mit einer Terrorgruppe treffen", sagte Innenminister Marco Antonio Villeda. Er machte die Bande Barrio 18 für die Meutereien verantwortlich.

Deren Anführer wolle eine Verlegung in eine andere Anstalt mit besseren Haftbedingungen und einer Sonderbehandlung durchsetzen.