Mexiko: 7 Tote bei Gefängnis-Häftlingsaufstand

Bei einem Häftlingsaufstand in einem Gefängnis im Osten Mexikos sind sieben Insassen ums Leben gekommen.

Elf weitere Menschen seien verletzt worden, teilten die Behörden des Bundesstaats Veracruz am Sonntag mit. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen mit dem Wachpersonal hatten demnach am Samstagnachmittag in einer Haftanstalt in Tuxpan begonnen und die ganze Nacht gedauert.

Erst Sonntagfrüh gelang es Sicherheitskräften mit der Unterstützung von Soldaten, in das Gefängnis einzudringen und es wieder unter Kontrolle zu bringen. Drei Häftlinge wurden danach in andere Gefängnisse verlegt.