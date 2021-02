GB: Hotel-Quarantäne für Einreisende aus Risikogebieten

Um die Verbreitung neuer Coronavirus-Varianten zu verhindern, verpflichtet Großbritannien Einreisende aus mehr als 30 Ländern ab 15. Februar zu zehn Tagen Quarantäne in Hotels. Es handle sich um Ankünfte aus Staaten, die als Hochrisikogebiete eingestuft werden, teilte das Gesundheitsministerium in London in der Nacht auf Freitag mit. Österreich ist nicht betroffen, dafür Portugal, alle Staaten Südamerikas und des südlichen Afrika sowie die Vereinigten Arabischen Emirate.

Alle anderen Einreisenden müssen sich wie bisher für zehn Tage selbst isolieren. Die neue Maßnahme zielt vor allem auf britische Reiserückkehrer ab. Für Menschen ohne Wohnsitz in Großbritannien ist die Einreise aus diesen Ländern bereits verboten.