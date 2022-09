Fridays for Future werfen sich nach Klimasstreik selbst Rassismus vor

Die Klima-Bewegung kritisiert sich selbst nach dem Klimastreik am 23. September. Im Rahmen des Events hatte es beim Ableger in Köln laut "Fridays for Future" einen rassistischen Vorfall gegeben, als eine "PoC" (Person of Colour - in etwa: nicht-weiße Person) nach mehreren mutmaßlichen Taschendiebversuchen von den Mitgliedern der Bewegung an die Polizei übergeben worden war.

Auf Instagram postete die Gruppierung ein Statement: