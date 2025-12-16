Vollständig zerstört: Sturm reißt 35 Meter hohe Freiheitsstatue um
Zusammenfassung
- Eine 35 Meter hohe Nachbildung der Freiheitsstatue in Guaíba, Brasilien, wurde durch einen Sturm umgestürzt und schwer beschädigt.
- Beim Vorfall gab es keine Verletzten, da sich weder Menschen noch Autos unter der Statue befanden; Einsatzkräfte sicherten das Gebiet.
- Die 2020 errichtete Statue stand vor einer Havan-Filiale, der Sockel blieb unversehrt, nur der obere Teil wurde zerstört.
Eine Nachbildung der Freiheitsstatue in der brasilianischen Stadt Guaíba wurde von einer starken Windböe zu Boden gewälzt. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag auf einem Parkplatz. Ein schwerer Sturm fegte über Brasilien und sorgte für erhebliche Schäden.
In einem Clip ist zu sehen, wie die 35 Meter hohe Büste zunächst nach links geneigt war, dann etwas durch den Wind in Bewegung gesetzt wurde, schließlich kopfüber zu Boden stürzte und auseinanderbrach. Der Kopf der Statue wurde durch den Aufprall vollständig zertrümmert.
Unter der Freiheitsstatue standen keine Menschen und auch keine parkenden Autos, wie die örtlichen Behörden melden, somit gab es auch keine Verletzten. Auch der Bürgermeister von Guaíba, Marcelo Maranata, bestätigte, dass beim Vorfall niemand verletzt wurde und lobte das schnelle Eingreifen der zuständigen Einsatzkräfte. Er fügte hinzu, dass lokale Teams zusammen mit Mitgliedern des Zivilschutzes das Gebiet absicherten und nach weiteren Schäden suchten.
Nachbildung 2020 errichtet
Das Replikat wurde 2020 errichtet und stand auf einem Parkplatz vor der brasilianischen Kaufhauskette Havan, die für ihre Megastores, die Nachbildungen der Statue of Liberty und die großen Food Courts bekannt ist. Das Unternehmen versicherte, dass der Bau der Statue den technischen Dokumenten und Zertifikaten entsprochen habe. Wie ein Sprecher des Unternehmens mitteilte, sei nur der obere Teil der Büste beschädigt, der etwa elf Meter hohe Sockel blieb unversehrt.
Die echte Freiheitsstatue misst eine Gesamthöhe von 93 Metern, steht auf Liberty Island im Hafen von New York und gilt als eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt.
