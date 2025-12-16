Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Eine Nachbildung der Freiheitsstatue in der brasilianischen Stadt Guaíba wurde von einer starken Windböe zu Boden gewälzt. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag auf einem Parkplatz. Ein schwerer Sturm fegte über Brasilien und sorgte für erhebliche Schäden. In einem Clip ist zu sehen, wie die 35 Meter hohe Büste zunächst nach links geneigt war, dann etwas durch den Wind in Bewegung gesetzt wurde, schließlich kopfüber zu Boden stürzte und auseinanderbrach. Der Kopf der Statue wurde durch den Aufprall vollständig zertrümmert.

Unter der Freiheitsstatue standen keine Menschen und auch keine parkenden Autos, wie die örtlichen Behörden melden, somit gab es auch keine Verletzten. Auch der Bürgermeister von Guaíba, Marcelo Maranata, bestätigte, dass beim Vorfall niemand verletzt wurde und lobte das schnelle Eingreifen der zuständigen Einsatzkräfte. Er fügte hinzu, dass lokale Teams zusammen mit Mitgliedern des Zivilschutzes das Gebiet absicherten und nach weiteren Schäden suchten.