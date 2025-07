Forscher plädieren für Internet in Gefängnissen

Wichtig für die Bildung

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Studie: Digitale Tools spielen eine wichtige Rolle in den Bildungsprogrammen von Häftlingen. "Menschen, die besonders schutzbedürftig oder problematisch sind und vor allem weit entfernt von ihrem sozialen Netzwerk oder ihrer Familie leben, haben durch den Zugang zum Internet zudem mehr Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben, was sich positiv auf ihr emotionales Wohlbefinden auswirkt", so Romero.

"Die überwiegende Mehrheit der von uns befragten Fachleute sagt, dass dieser Kontakt für Häftlinge sehr hilfreich ist, um mit ihrer Situation zurechtzukommen. Wir müssen nur daran denken, wie sehr sich die Welt in zehn Jahren verändert und uns vorstellen, wie es wäre, so lange ohne Handy oder Internet zu leben. Wenn sie jedoch aus dem Gefängnis entlassen werden, müssen die dann ehemaligen Insassen in der Lage sein, diese Werkzeuge zu nutzen, um fast jede Aufgabe zu erfüllen."