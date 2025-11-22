Frauenleiche im Wald gefunden: Polizei bittet um Hinweise

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Wald bei München in Bayern ersucht die Polizei um Hinweise zur Identität der Unbekannten, auch ein Foto wurde veröffentlicht. Es handle sich um eine Frau im Alter von 25 bis 40 Jahren, sagte Polizeisprecher Thomas Schelshorn. Nach der Entdeckung der Toten am Donnerstag hatten am Freitag bis zu 200 Polizisten das Gebiet durchkämmt. "150 bis 200 Kollegen, die mit Stöcken nach Beweismitteln suchen", waren im Einsatz, so der Sprecher.

Gewaltdelikt nicht auszuschließen "Aufgrund der Auffindesituation der Leiche können wir nicht ausschließen, dass es sich um ein Gewaltdelikt handelt", sagte Schelshorn. Das für Tötungsdelikte zuständige Dezernat K11 übernahm die Ermittlungen. Die Polizei geht davon aus, dass die Tote noch nicht sehr lange an dem Schotterweg lag, an dem sie am Donnerstag gegen 15.00 Uhr von einem Spaziergänger gefunden worden war.

Personenbeschreibung Die gefundene Tote ist weiblich, ca. 25 – 40 Jahre alt, 69 kg schwer, 174 cm groß, rot-blond gefärbte, leicht wellige, ca. 40 cm lange Haare, europäisches Aussehen, keine Tätowierungen. Auffindedatum: 20.11.2025

Auffindeort: Forstenrieder Park im Bereich des Forstwegs "Buchendorfer Geräumt" Personen, die eine weibliche Person mit der genannten Beschreibung vermissen oder zur Identifizierung beitragen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.