Am 6. März wollte die Italienerin Cristina Colturi mit ihrem Partner in Teneriffa, Spanien, ein sportliches Abenteuer bestreiten. Zu Weihnachten wurde Colturi von ihrem Partner mit einem Tandem-Sprung überrascht. Doch genau dieses Vorhaben endete für die 28-Jährige tödlich.

Mit Tandem-Gleitschirm abgestürzt Das Paar war zum Strand Playa de la Enramada in Adeje gefahren, um das Gleitschirmspringen wahrzunehmen. Doch kurz nach dem Absprung kam es laut Erklärung des Notfall- und Sicherheitskoordinierungszentrums (CECOES) 112 der Regierung der Kanarischen Inseln gegen 17:20 Uhr zu einem Unfall. Ein zweisitziger Tandem-Gleitschirm ist in ein felsiges Gebiet neben dem Strand gestürzt. Darin befanden sich Colturi und ihr Fluglehrer.

Wie die italienische Zeitung La Provincia berichtet, trafen die Einsatzkräfte kurz darauf ein und stellten bei der 28-Jährigen einen Herzstillstand fest. Ihr Fluglehrer soll "mittelschwere" Verletzungen erlitten haben, Colturi schwebte in Lebensgefahr. Beide Personen wurden ins Krankenhaus von Santa Cruz eingeliefert.

Frau stirbt 2 Tage nach Absturz Zwei Tage später, am Sonntag, dem 8. März, erlag Colturi ihren Verletzungen. Die Ermittlungen zu dem tödlichen Vorfall dauern an. Die Leiche der Frau, die eigentlich aus der italienischen Gemeinde Castelnuovo Bozzente bei der Lombardei stammt, wurde nicht aus Spanien überführt. Colturi war vor einem Jahr nach Teneriffa gezogen und hatte dort in mehreren Hotels als Farbharmonikerin gearbeitet.