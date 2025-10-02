Tagelang war eine 80-Jährige in Ostwestfalen im Wald unter einem Baum eingeklemmt: Rettungskräfte konnten die von Angehörigen vermisste Frau schließlich orten und bergen. Ermittlungen ergaben, dass sich die Seniorin schon seit Samstag in der hilflosen Lage abseits eines Wanderwegs im Eggegebirge bei Willebadessen befunden hatte, teilte die Polizei Höxter mit.

"Vermutlich hatte sie Pilze gesucht", sagte ein Sprecher. Die Frau sei stark unterkühlt, aber ansprechbar gewesen, als sie am Mittwoch gerettet und in eine Klinik gebracht wurde. Inzwischen schwebe sie nicht mehr in Lebensgefahr.

Auch Spürhunde im Einsatz Verwandte hatten am Dienstag die Polizei informiert, dass die in einem Ortsteil von Bad Driburg lebende Frau nicht zu erreichen sei. Sie gaben den Beamten den Hinweis, dass die 80-Jährige gern in der Natur der Umgebung unterwegs sei. Am Fernsehturm bei Willebadessen fanden die Einsatzkräfte dann ihr Auto. Ein Polizeihubschrauber, eine Hundertschaft der Polizei und Spürhunde kamen zum Einsatz.