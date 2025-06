Frau brachte Kind auf Disco-Toilette zur Welt

Eine spontane Geburt auf einer Toilette hat in einer Saarbrücker Diskothek für Wirbel gesorgt. Besucher des Clubs "Discoplex A8" hatten in der Nacht auf Samstag einen Rettungsdienst verständigt, als sie bemerkten, was sich auf der Toilette abspielte.

Beim Eintreffen der Helfer sei das Kind bereits auf der Welt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Warum sie die Frau trotz fortgeschrittener Schwangerschaft in der Diskothek aufhielt, ist nicht bekannt.