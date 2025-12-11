Mit gestohlenem Boot: Frau prallte in Venedig gegen Rialto-Brücke

Eine Frau hat am Donnerstag in Venedig ein traditionelles Transportboot gestohlen, das mit Paketen mit Weihnachtsgeschenken beladen war, und ist damit auf dem Canal Grande gegen die Brüstung der Rialto-Brücke gefahren.

Das Boot des Unternehmens war am Ufer festgemacht, als die Frau an Bord ging, den Motor startete und losfuhr, bevor sie mit dem Gefährt heftig gegen ein Geländer prallte, wie lokale Medien berichteten.