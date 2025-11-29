Mutter und Baby tot aufgefunden - Vater tatverdächtig
Frau und Kind lagen tot in Düsseldorfer Wohnung. Der 43 Jahre alte Vater gilt als tatverdächtig.
Zusammenfassung
- Frau und Baby wurden tot in einer Düsseldorfer Wohnung aufgefunden.
- Der 43-jährige Vater steht im Verdacht, die Tat begangen zu haben und wurde schwer verletzt festgenommen.
- Eine Mordkommission ermittelt, Hinweise auf frühere häusliche Gewalt liegen nicht vor.
Einsatzkräfte haben in einer Wohnung in der deutschen Stadt Düsseldorf eine Frau und ihr Baby tot entdeckt. Es bestehe der Verdacht, dass der 43 Jahre alte Vater des Kindes die beiden getötet haben könnte, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft.
Vater schwer verletzt festgenommen
Der Slowake sei schwer verletzt festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Demnach waren Mutter und Kind am Samstagvormittag von der Polizei in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses gefunden worden.
Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. "Hinweise auf vergangene Einsätze in Zusammenhang mit häuslicher Gewalt sind nicht bekannt", hieß es.
Weitere Angaben machten die Ermittler zunächst nicht.
Kommentare