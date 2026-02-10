79-Jähriger in U-Haft: 89 Jugendliche missbraucht, 2 Menschen getötet
Ein 79 Jahre alter Mann soll über Jahrzehnte hinweg insgesamt 89 Jugendliche, darunter Minderjährige in Deutschland, missbraucht und überdies seine Mutter und eine Tante getötet haben.
Die Jugendlichen habe er in mehreren Ländern missbraucht, darunter Deutschland und die Schweiz, aber auch die Philippinen und Indien, teilte die Staatsanwaltschaft von Grenoble am Dienstag mit. Der Mann sei bereits seit 2024 in Untersuchungshaft.
Die Zahl der Missbrauchsopfer ergebe sich aus einer Liste, die die Ermittler auf einem USB-Stick bei ihm fanden. Demnach waren die Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahre alt. Die Taten seien zwischen 1967 und 2022 geschehen. Während der Ermittlungen habe der Mann zudem gestanden, seine krebskranke Mutter im Endstadium der Krankheit sowie eine 92-jährige Tante getötet zu haben. Beide Frauen habe er mit Hilfe eines Kissens erstickt.
Kommentare