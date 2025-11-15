Bei einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Frankreich haben die Täter Schmuck im Wert von bis zu einer Million Euro erbeutet. Der Schaden werde auf 500.000 bis eine Million Euro geschätzt, erklärte die Staatsanwaltschaft der nordfranzösischen Stadt Lille am Samstag.

Laut der Zeitung La Voix du Nord waren am Mittwochabend mehrere Räuber in das Geschäft in Roubaix eingedrungen und hatten kurzzeitig den Juwelier und dessen Frau in ihre Gewalt gebracht.