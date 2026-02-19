102 Millionen Gäste: Frankreich knackt Touristenrekord

Frankreich hat seine Tourismuseinnahmen und internationalen Gästezahlen auf einen neuen Rekord gesteigert und bleibt das weltweit meistbesuchte Urlauberland.

Die Zahl internationaler Urlauber stieg 2025 im Vorjahresvergleich von 100 auf 102 Millionen und die damit erzielten Einnahmen kletterten um 9 Prozent auf 77,5 Mrd. Euro, wie das Wirtschaftsministerium in Paris mitteilte. Im Vergleich zu 2019 legten die Einnahmen aus dem internationalen Tourismus sogar um 37 Prozent zu.