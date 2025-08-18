Ausufernde Drogengewalt: Nächtliche Ausgangssperre für Jugendliche

Die angesichts ausufernder Drogengewalt im südfranzösischen Nîmes verhängte nächtliche Ausgangssperre für Jugendliche wird bis zum Ende der Sommerferien verlängert. Es handle sich um eine vorbeugende Maßnahme, die verhindern soll, dass die Minderjährigen der anhaltenden Gewalt ausgesetzt sind und die die Spannungen eindämmen soll, teilte die Verwaltung der Großstadt mit.

In sechs von Drogenhandel und Gewalt erschütterten Stadtvierteln dürfen Jugendliche unter 16 Jahren bereits seit dem 21. Juli zwischen 21.00 und 6.00 Uhr nicht mehr allein auf die Straße gehen. Das Verbot werde weiterhin von der Polizei kontrolliert, kündigte die Stadt an. Nächtliche Ausgangssperren: "Klima der Angst und des Terrors" Bei der Einführung des Ausgangsverbots hatte Bürgermeister Jean-Paul Fournier von einem "Klima der Angst und des Terrors" gesprochen, das bewaffnete Drogenkriminelle in der Stadt verbreiteten. Verhindert werden solle mit dem Verbot auch, dass Jugendliche von den Dealern zu Handlangerdiensten eingespannt würden.