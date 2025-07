Über 100 Randalierer blockierten Autobahn und griffen Polizei an

In der französischen Stadt Limoges haben mehr als 100 vermummte und bewaffnete Angreifer fahrende Autos attackiert. Sie lieferten sich anschließend heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei. Mindestens zehn Beamte wurden dabei verletzt.

Etwa 100 Personen hätten in der Nacht zu Samstag in der Nähe des Viertels Val de l'Aurence in der zentralfranzösischen Stadt eine Autobahn blockiert und Fahrzeuge angegriffen, "hauptsächlich mit Feuerwerksbeschuss", erklärte die Präfektur von Haute-Vienne. Bei den Randalierern habe es sich um "bis zu 150 vermummte Personen" gehandelt, erklärte Laurent Nadeau von der Polizeigewerkschaft Alliance. Laut seinen Angaben waren sie "mit Molotowcocktails, Feuerwerkskörpern, Steinen, Eisenstangen und Baseballschlägern bewaffnet".

Von Migranten bewohntes Viertel sei zu einer "rechtsfreien Zone" geworden

Die Sicherheitskräfte setzten unter anderem Tränengas ein, um die Menge aufzulösen. Der Staatsanwaltschaft zufolge wurde eine Untersuchung wegen der Teilnahme an einer bewaffneten "Zusammenrottung" sowie Gewalt gegen Polizisten eingeleitet.