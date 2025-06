Schüsse nach Hochzeit in Frankreich: Braut und Angreifer tot

Bei einer Attacke von bewaffneten Maskierten auf ein Hochzeitspaar in Südfrankreich ist die Braut erschossen worden. Einer der Angreifer wurde von dem Bräutigam mit dem Auto überfahren und tödlich verletzt, teilte die Staatsanwaltschaft in Avignon mit, wie der Sender France 3 berichtete. Der Mann wies zudem eine Schussverletzung auf. Auch der Bräutigam und zwei weitere Menschen wurden verletzt.

Als das Brautpaar die Feier in der Ortschaft Goult am frühen Sonntagmorgen per Auto verlassen wollte, sei ein Wagen mit vier Maskierten vorgefahren, die das Feuer eröffnet hätten, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Die Braut wurde tödlich verletzt. Der Bräutigam und ein im Auto sitzendes Kind wurden schwer, ein weiteres Familienmitglied leicht verletzt. Nach den drei flüchtigen Angreifern fahndete die Polizei mit einem Großaufgebot, auch ein Hubschrauber war im Einsatz.