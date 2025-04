Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Die Tochter von Premier François Bayrou offenbart körperliche Misshandlungen während ihrer Schulzeit an einem katholischen Internat.

Bayrou steht in der Kritik, Hinweise auf Missstände an der Schule während seiner Amtszeit als Bildungsminister ignoriert zu haben.

Rund 200 ehemalige Schülerinnen und Schüler haben Anzeige wegen Missbrauch und Gewalt an der Schule erstattet, während die Tochter von einem "Terrorregime" spricht. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Im Skandal um Missbrauch und Gewalt an einer katholischen Internatsschule in Frankreich hat die älteste Tochter von Premier François Bayrou offengelegt, selbst betroffen gewesen zu sein.

Während ihrer Zeit als Schülerin an dem bekannten Gymnasium nahe Lourdes sei sie vor knapp 40 Jahren schwer körperlich misshandelt worden, sagte die 53-Jährige dem Magazin Paris Match. Ein Geistlicher habe sie an den Haaren zu Boden gerissen und am ganzen Körper geschlagen und getreten, vor allem in den Bauch. Ihren Eltern habe sie davon nie erzählt.

© APA/AFP/THOMAS SAMSON

Nun steht der Premier in der Kritik Die Aussagen der Tochter bewegen Frankreich, da Bayrou in der Kritik steht, als Bildungsminister zwischen 1993 und 1997 auf Hinweise zu Missständen in der Schule in seinem Wahlkreis, an der auch seine Frau arbeitete und die einige seiner Kinder besuchten, nicht reagiert zu haben. Von Missständen habe er damals nichts gewusst, hatte der Premier gesagt. Inzwischen haben rund 200 ehemalige Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Notre-Dame-de-Bétharram Anzeige erstattet, weil sie dort nach ihren Angaben körperlich misshandelt und auch sexuell missbraucht wurden.

Die Tochter des Premiers spricht von "Terrorregime" "Die Opfer von Schlägen und sexuellen Übergriffen haben nicht gesprochen", sagte die Tochter des Premiers, Hélène Perlant, im Interview von Paris Match. "Bétharram war wie eine Sekte oder ein totalitäres Regime organisiert, das psychologischen Druck auf Schüler und Lehrer ausübte, damit sie den Mund hielten." Es sei dafür gesorgt worden, dass die Betroffenen sich schämten. "Es war ein Terrorregime." Am Mittwoch erscheint in Frankreich auch ein Buch der Opfer des Gymnasiums, das einen Beitrag der Tochter des Premiers enthält. Perlant geht davon aus, dass ihr Vater wie viele andere im Umfeld der Schule nicht begriffen habe, was dort vorgeht. Viele Erwachsene im katholischen Kosmos hätten sich geweigert, der Wahrheit ins Auge zu sehen, weil für sie sonst eine Welt zusammengebrochen wäre. Am 14. Mai wird Bayrou zu den Missständen an der Schule von einem Untersuchungsausschuss befragt.