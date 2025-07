Mehrere Tote bei Brand in Ferienhaus für Menschen mit Behinderung

Bei einem nächtlichen Brand in einem Ferienhaus für Menschen mit einer Behinderung in Südwest-Frankreich hat es drei Tote gegeben. Befürchtet werde, dass zwei weitere noch vermisste Menschen ebenfalls ums Leben gekommen seien, sagte Unterpräfekt Jean-Charles Jobart am Montag am Brandort in der Ortschaft Montmoreau, rund 100 Kilometer entfernt von Bordeaux.

Suchhunde hätten an zwei Stellen in dem ausgebrannten Gebäude angeschlagen. Vier weitere der erwachsenen Teilnehmer an der Ferienaktion seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr sei in der Nacht um 4.30 Uhr alarmiert worden und binnen weniger als 20 Minuten mit zahlreichen Kräften im Einsatz gewesen, sagte der Unterpräfekt.

