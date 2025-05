Dramatische Rettung im Amazonas: Flugzeug stürzte in Alligatoren-Sumpf

Im bolivianischen Amazonasgebiet ist 36 Stunden nach einem Flugzeugabsturz die Rettung von fünf Menschen geglückt. Die Maschine, die auf dem Weg in die Stadt Trinidad war, musste am Mittwoch vergangene Woche notlanden - ausgerechnet in einem Alligatoren-Nest. An Bord der Maschine waren der Pilot, drei Frauen und ein fünfjähriger Bub.

Eine Stunde nach dem Abflug in Baures im Norden des südamerikanischen Landes meldete der Pilot technische Probleme. Das Kleinflugzeug habe rasch an Höhe verloren, berichtet er. Dann brach der Kontakt ab. Mangels Alternativen habe er im Sumpf voller Alligatoren landen müssen. In den Stunden nach dem Absturz mussten die fünf Personen auf dem Dach der Maschine ausharren.