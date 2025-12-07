Kofferraub am Flughafen London-Heathrow: 21 Verletzte

Bei einem Angriff mit Pfefferspray am Londoner Flughafen Heathrow sind 21 Menschen verletzt worden. Der Vorfall sorgte am Sonntag zudem zu Verkehrschaos rund um das wichtigste europäische Luftverkehrs-Drehkreuz.

Laut Zeugenaussagen und Aufnahmen aus Überwachungskameras hätten vier Männer im Aufzug eines Flughafen-Parkhauses einer Frau den Koffer geraubt und dabei Pfefferspray versprüht, sagte Polizeisprecher Peter Stevens. Durch das Spray seien 21 Menschen verletzt worden, darunter eine Dreijährige. Ein 31-Jähriger wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung festgenommen.