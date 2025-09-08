Großeinsatz am Flughafen Heathrow in London: Terminal evakuiert

Ein Terminal am Londoner Großflughafen Heathrow ist Montagabend evakuiert worden - wenig später gaben Einsatzkräfte Entwarnung. Es sei bestätigt worden, dass das Terminal 4 wieder geöffnet werden könne, schrieb der Flughafen in einem Beitrag auf X.

Es werde alles daran gesetzt, dass alle geplanten Flüge auch starten könnten. Gegen 18.00 Uhr MESZ hatte die Feuerwehr mitgeteilt, wegen eines möglichen Gefahrgutunfalls im Einsatz zu sein.