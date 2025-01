Auto vergessen? Über 200.000 Euro Strafe für Flughafen-Dauerparker

Sie sind rar und kostspielig: Parkplätze an Flughäfen. Am Kurzzeitparkplatz des Flughafens Wien sind die ersten 15 Minuten kostenlos, doch bereits für eine Stunde werden 5,50 Euro fällig. Deutlich teurer wird es am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER), wo eine Stunde stolze 23 Euro kostet – fast das Fünffache.