Panne: Zahlreiche Flugausfälle am Flughafen Paris-Orly

Wegen einer anhaltenden technischen Störung in der Flugverkehrskontrolle müssen Fluggesellschaften auch am Montag rund 15 Prozent ihrer Flüge am Pariser Flughafen Orly streichen. Trotz Fortschritten bei der Fehlerbehebung sei der Normalbetrieb laut der Luftfahrtbehörde DGAC noch nicht wiederhergestellt.

Zusätzlich zu den Flugstreichungen am Montag seien auch Verspätungen zu erwarten.

Die Störung hatte zu erheblichen Einschränkungen geführt. Rund 40 Prozent der Flüge am Sonntag mussten bis zum Abend gestrichen werden. Auf X warnte die Luftfahrtbehörde DGAC die Reisenden vor Streichungen und Verspätungen.