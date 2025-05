In vielen Regionen werde es künftig zu einer starken Zunahme mehrjähriger Dürren kommen, die die Wahrscheinlichkeit extremer Brände erhöhen. Bis zum Jahr 2100 könnte sich die Wahrscheinlichkeit für diese intensiven Feuer in Europa verdoppeln.

Extreme Waldbrände werden in Europa häufiger . Ursache sind unter anderem Klimawandel, Landflucht und Änderungen bei der Landnutzung. Europa darf hier nicht nur reagieren, sondern muss stärker präventiv vorgehen und zugleich lernen, "mit den Feuern zu leben", fordert die Dachorganisation der europäischen Akademien der Wissenschaften EASAC in einem neuen Bericht mit österreichischer Beteiligung.

Brände immer größer und intensiver

Die Anzahl der Brände und das Ausmaß der betroffenen Flächen seien zwar unter anderem aufgrund der verbesserten Bekämpfungsmöglichkeiten insgesamt rückläufig, die einzelnen Feuer würden aber größer und intensiver, erklärte EASAC-Umweltdirektor Thomas Elmqvist im Vorfeld der Veröffentlichung des Berichts gegenüber Journalisten. In einigen Gebieten in Südeuropa werde es wahrscheinlich alle zwei Jahre zu schweren Ereignissen kommen.

Insgesamt 23 europäische Wissenschafterinnen und Wissenschafter waren an dem Report der EASAC beteiligt, deren Geschäftsstelle in Wien angesiedelt ist und der auch die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) angehört. Aus Österreich hat Mortimer Müller vom Institut für Waldbau der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien daran mitgearbeitet.

Hauptbetroffen bleibe die Mittelmeerregion, wenngleich sich auch andere Regionen wie Zentraleuropa vorbereiten müssten und beispielsweise die Temperatur in den Gebirgsregionen schnell steige, so Elmqvist. In Europa gebe es auch viele städtische Gebiete, die gefährdet seien - mehr als in Nordamerika oder Asien. Das könnte zu großen wirtschaftlichen Schäden führen, verwies der Experte etwa auf das Feuerinferno bei Los Angeles im Jänner, und bringe auch die Versicherungswirtschaft zum Nachdenken.