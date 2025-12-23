Auf Flucht vor Polizei: Autofahrer verletzte 7 Menschen

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Autofahrer in Hamburg einen Unfall mit insgesamt sieben Verletzten verursacht.

Der 37-Jährige sollte am Montagabend von der Polizei überprüft werden, weil er - erfolglos - versuchte, Autos aufzubrechen, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Der Mann ergriff jedoch mit einem anderen Wagen die Flucht.