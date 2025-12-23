Welt

Auf Flucht vor Polizei: Autofahrer verletzte 7 Menschen

Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind noch unklar, die Ermittlungen laufen (Symbolbild: Deutsches Polizeiauto).
Der Wagen geriet zwischen einen Linienbus und ein Fahrzeug.
23.12.25, 08:48

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Autofahrer in Hamburg einen Unfall mit insgesamt sieben Verletzten verursacht. 

Der 37-Jährige sollte am Montagabend von der Polizei überprüft werden, weil er - erfolglos - versuchte, Autos aufzubrechen, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Der Mann ergriff jedoch mit einem anderen Wagen die Flucht.

Dabei geriet sein Wagen zwischen einen Linienbus und ein weiteres Fahrzeug und wurde eingeklemmt. Dem Sprecher zufolge erlitten drei Menschen im Bus sowie drei Insassen des Wagens leichte Verletzungen oder standen unter Schock. Der Fahrer selbst wurde im Wagen eingeklemmt und musste von Einsatzkräften befreit werden. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

