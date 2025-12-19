Eine Flaschenpost hat zwei Drittel des antarktischen Kontinents umrundet und dabei mindestens 15.000 Kilometer zurückgelegt. Ein Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) warf sie auf dem Rückweg von einer Forschungsexpedition im Februar 2023 in der Drake-Passage ins Meer – für seine Kinder, die Weihnachten ohne ihn verbracht hatten.

Mehr als zwei Jahre später erhielt der Geowissenschaftler Johann Klages nun eine E-Mail aus Tasmanien, wie eine Sprecherin des Instituts in Bremerhaven berichtete. "Ich war wirklich baff und unsere Kinder natürlich auch", sagte Klages demnach.

Flaschenpost landet an rauer Küste In der Mail schrieb Toby Ray, ein Mitarbeiter der Verwaltung der australischen Insel, dass er die Flaschenpost bereits im August 2025 fand und einen Brief an Klages schrieb. Als die Post nach drei Monaten als unzustellbar zurückkam, machte sich Ray auf die Suche nach einer E-Mail-Adresse und wurde fündig. Im Dezember folgte ein E-Mail-Austausch – zur Freude beider Seiten. Ray erzählte davon, wie er den besonderen Fund am Strand entdeckte, weil sein Freund dort eine angeschwemmte Boje sah. "Er hielt an, um sie aufzusammeln, ich fuhr neben ihm her und sah zufällig die Flasche." Der Fund habe ihn überwältigt, denn die Küste sei rau und abgelegen.