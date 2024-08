Fisch-Massensterben: Griechische Hafenstadt ruft Notstand aus

Wegen riesiger Massen an toten Fischen in ihren Gewässern ist in der griechischen Hafenstadt Volos der Notstand ausgerufen worden. Mit der einen Monat gültigen Maßnahme soll staatliche Unterstützung für die Säuberung der Küste und der Flüsse rund um die Stadt bereitgestellt werden, wie die Nachrichtenagentur ANA am Samstag berichtete.

Die Umweltkatastrophe ist eine Folge von Überschwemmungen durch heftige Regenfälle in der Region Thessalien im vergangenen Jahr. Dabei waren ein vor Jahrzehnten trockengelegter See mit Wasser vollgelaufen und große Gebiete überschwemmt worden. Seither sank das Wasser in dem See drastisch, die dort lebenden Süßwasserfische gelangten durch Flüsse in Richtung Volos und schließlich in den Pagasitischen Golf, wo sie im Salzwasser verendeten.

Die Umweltkatastrophe ist eine Folge von Überschwemmungen durch heftige Regenfälle im Vorjahr

57 Tonnen toter Fische Allein am Dienstag hatten Helfer 57 Tonnen toter Fische von Stränden rund um Volos eingesammelt, am Samstag dauerten die Aufräumarbeiten an. An der Mündung des Flusses Xiria wurden Spezialnetze installiert, um die riesigen Mengen verendeter Fische zurückzuhalten.