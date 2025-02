Pensionistin mit illegalem Feuerwerk am Flughafen erwischt

Die Pensionistin wurde am Flughafen Berlin Brandenburg bei der Gepäckkontrolle aufgehalten - das Brisante daran: Die Frau hatte einen Langstreckenflug hinter sich.

Laut Angaben des Hauptzollamts Potsdam soll die 65-Jährige am 21. Januar über Doha aus Bangkok, Thailand, eingereist sein. Der illegale Sprengkörper wurde jedoch erst in Berlin entdeckt. Bei einer Gepäckkontrolle stellten die Beamten eine verbotene Feuerwerksbatterie mit 36 Schuss sicher. Die in China hergestellte Ware wies weder Angaben zur Nettoexplosivmasse noch einen Konformitätsnachweis oder eine CE-Kennzeichnung auf.