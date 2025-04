3 Männer wegen mutmaßlicher Anschlagspläne in Paris festgenommen

In Paris sind womöglich Pläne für einen mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag vereitelt worden.

Wie die französische Antiterrorismus-Staatsanwaltschaft PNAT mitteilte, nahm die Polizei am Sonntag zwei Männer wegen "krimineller Verschwörung" im Zusammenhang mit einem "terroristischen Vorhaben" sowie wegen Sprengstoffbesitzes fest. Die beiden Männer seien in Untersuchungshaft. Einem dritten Mann werde die Nichtanzeige eines "terroristischen Verbrechens" zur Last gelegt.

Alle drei Festgenommenen seien älter als 18 Jahre, erklärte die Staatsanwaltschaft weiter. Wie weit fortgeschritten ihr mutmaßlicher Anschlagsplan war, verlautete zunächst nicht.