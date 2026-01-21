So viel Femizide in Brasilien wie noch nie: Vier Frauen täglich

In Brasilien sind 2025 durchschnittlich vier Frauen pro Tag wegen ihres Geschlechts getötet worden und damit insgesamt so viele wie nie zuvor.

Landesweit wurden im vergangenen Jahr 1.470 derartige Femizide registriert, was seit Beginn der Statistik einen Rekordwert darstellt, wie das Nachrichtenportal G1 unter Berufung auf das Justiz- und Sicherheitsministerium berichtete. Als häufigste Form gilt die Tötung durch Partner oder Ex-Partner.