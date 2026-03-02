Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist in Rom eine unbeteiligte dreiköpfige Familie ums Leben gekommen. Ihr Wagen wurde in der Nacht in einem Außenbezirk der italienischen Hauptstadt von dem Auto eines Fahrers erfasst, wie die Behörden am Montag mitteilten.

Bei den Toten handelt es sich um Mutter, Vater und deren Kind. Ausgangspunkt war eine Verkehrskontrolle. Ein Autofahrer hielt nicht an und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter.