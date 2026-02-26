Bub stirbt nach Transplantation: Herz mit Picknick-Box transportiert?

Nach der missglückten Herztransplantation bei einem zweijährigen Buben in Neapel, der am Samstag gestorben ist, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Inspektoren des italienischen Gesundheitsministeriums besuchten das Krankenhaus Bozen, in dem im Dezember das Spenderherz entnommen worden war. Als das Organ in Neapel ankam, wurde es dem kleinen Buben transplantiert, doch es war beschädigt, wie die Ermittler in Neapel feststellten. Innsbrucker Ärzte wurden ebenfalls befragt. Die Staatsanwälte sind der Ansicht, dass beim Transport des Organs von Bozen nach Neapel etwas schiefgelaufen sei. Das Spenderherz soll in einer einfachen Kühlbox aus Hartplastik transportiert worden sein. Das Gefäß war einem ähnlich, das man benutzt, um Getränke und Speisen bei Ausflügen kühl zu halten. Ein Foto der Box wurde von italienischen Medien veröffentlicht.

Komplikationen bei Entnahme des Spenderherzens Das Transplantationsteam soll die Box nach Bozen mitgebracht und zum Transport verwendet haben. Ersten Erkenntnissen zufolge soll für die Schädigung des Organs aber die Art des verwendeten Kühlmittels entscheidend gewesen sein. Das Organ soll auf Trockeneis gebettet worden sein, welches es buchstäblich zum Erfrieren brachte. Zur Kühlung von Spenderorganen wird normales Eis benutzt, da dieses Temperaturen von null bis vier Grad plus erreicht - je nach Lagerung. Trockeneis wird hingegen zur extremen Kühlung bis circa minus 78 Grad genutzt. In einer dem römischen Gesundheitsministerium übermittelten Sachverhaltsdarstellung aus Bozen heißt es, dass es im Verlauf der Entnahme des Spenderherzens zu Komplikationen gekommen sei. Das sei auch von einem gleichzeitig an der Entnahme anderer Organe arbeitenden Innsbrucker Chirurgen-Team bestätigt worden. Die im Fall ermittelnden Carabinieri der auf Gesundheitsfragen spezialisierten Einheit NAS haben laut italienischen Medien Mitglieder des Innsbrucker Teams zum Verlauf der Organentnahme befragt. Ein Sprecher der Innsbrucker Klinik bestätigte dies der APA. Die Mitglieder des Teams seien als Zeugen vernommen worden.