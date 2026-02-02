Dieser Vorfall aus Thailand klingt wie der Plot-Twist aus einem Hollywood-Film: Eine trauernde Familie hatte ihren Verwandten erst beerdigt, als der vermeintlich tote Mann zwei Wochen später plötzlich vor ihrer Tür stand.

Gesicht von Leiche war entstellt Wie Newsflare berichtet, waren Phawinee Wisetpan und ihre Verwandten am Boden zerstört, nachdem Rettungskräfte eine Leiche zu ihrem Haus gebracht hatten. Die Beamten konnten anhand eines Ausweises feststellen, dass es sich dabei um den 48-jährigen Sengkham, den Bruder von Wisetpan, handelte. Aufgrund eines schweren Unfalls war das Gesicht des Toten schwer entstellt, sodass die trauernde Frau ihren Bruder nicht mehr identifizieren konnte. Am 9. Jänner hielt die Familie in Chiang Rai eine Beerdigung ab und verabschiedete sich von Sengkham.

Toter steht 2 Wochen nach Beerdigung vor der Haustür Doch nur zwei Wochen später kam der Schock: Der Bruder der trauernden Frau war gar nicht tot. Denn am 23. Jänner stand der vermeintlich tote Mann vor der Tür seiner Schwester. Die Familie hatte den falschen Mann begraben. Gegenüber Newsflare erklärte der Rettungshelfer Sorawit Photikul, wie es zu der Verwechslung kommen konnte: "Ich hatte noch nie einen solchen Fall erlebt und war daher schockiert. Allerdings stützen sich die Behörden bei der Untersuchung einer Leiche oft auf die dabei gefundenen offiziellen Dokumente, was zu Fehlern führen kann.“ Der Rettungshelfer und weitere Freiwillige exhumierten am 24. Jänner den Sarg, um die "falsche" Leiche zu bergen. Später wurde bestätigt, dass es sich bei der Leiche um einen Kollegen von Sengkham handelte.