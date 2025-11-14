Fall Pelicot: Gericht genehmigt Exhumierung einer 1991 getöteten Frau

Im Fall des verurteilten Serienvergewaltigers Dominique Pelicot hat ein Gericht den Weg zur Exhumierung einer 1991 vergewaltigten und getöteten Frau freigemacht. Pelicots Anwältin Béatrice Zavarro, die die Exhumierung beantragt hatte, sprach am Freitag von einem "juristischen Sieg". Dominique Pelicot weise die Verantwortung für die Tat zurück und wolle dies durch einen DNA-Test klären lassen, erklärte sie. Es handelt sich um einen von zwei bisher ungelösten Fällen, in denen Pelicot im Verdacht steht, sich an jungen Immobilienmaklerinnen vergangen zu haben, nachdem er unter falschem Namen Wohnungsbesichtigungen vereinbart hatte.

Im Fall der versuchten Vergewaltigung einer Immobilienmaklerin 1999 im Großraum Paris hatte Pelicot ein Teilgeständnis abgelegt, nachdem er durch einen DNA-Test überführt worden war. Er habe die junge Frau ausgezogen, aber nicht versucht sie zu vergewaltigen, sagte er.