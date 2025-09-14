Explosion von Gas-Lkw: Mindestens 13 Tote und 40 Verletzte
Nach der Explosion eines Gas-Lastwagens in Mexiko-Stadt am vergangenen Mittwoch ist die Zahl der Toten auf mindestens 13 gestiegen. Dies teilte die Verwaltung der mexikanischen Hauptstadt am Samstag mit.
Demnach befanden sich nach dem Unglück vom Mittwoch noch 40 Verletzte in Krankenhäusern.
Gas-LKW explodiert: mindestens 13 Tote, Ursache wird ermittelt
Der Lastwagen, der fast 50.000 Liter Gas transportierte, war auf einer Brücke im Stadtteil Iztapalapa im Osten von Mexiko-Stadt explodiert. Fast 30 Fahrzeuge wurden durch die Explosion beschädigt.
Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung zur Ursache des Unfalls ein. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Lastwagen zu schnell gefahren. Auf Mexikos Straßen geschehen häufig schwere Verkehrsunfälle. In dem 130-Millionen-Einwohner-Land halten sich sehr viele nicht an Verkehrsregeln.
