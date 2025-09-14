Nach der Explosion eines Gas-Lastwagens in Mexiko-Stadt am vergangenen Mittwoch ist die Zahl der Toten auf mindestens 13 gestiegen. Dies teilte die Verwaltung der mexikanischen Hauptstadt am Samstag mit.

Demnach befanden sich nach dem Unglück vom Mittwoch noch 40 Verletzte in Krankenhäusern.