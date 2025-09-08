In Mexiko sind beim Zusammenstoß eines Güterzugs mit einem Doppeldecker-Bus nach Angaben der Behörden mindestens zehn Menschen getötet und 61 weitere verletzt worden.

Der Unfall habe sich in einem Industriegebiet an der Autobahn etwa 115 km nordwestlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt ereignet, teilten örtliche Behörden am Montag mit. Einsatzkräfte sperrten den Unfallort ab. Über die Ursache des Unglücks gab es zunächst keine Angaben.