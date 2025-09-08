Schrecklicher Crash: Güterzug rammt Bus, mindestens 10 Tote
Bei einem Zusammenstoß eines Güterzugs mit einem Bus sind mindestens 10 Menschen gestorben. 61 weitere wurden verletzt. Die Ursache ist noch unklar.
In Mexiko sind beim Zusammenstoß eines Güterzugs mit einem Doppeldecker-Bus nach Angaben der Behörden mindestens zehn Menschen getötet und 61 weitere verletzt worden.
Der Unfall habe sich in einem Industriegebiet an der Autobahn etwa 115 km nordwestlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt ereignet, teilten örtliche Behörden am Montag mit. Einsatzkräfte sperrten den Unfallort ab. Über die Ursache des Unglücks gab es zunächst keine Angaben.
Auf Bildern vom Unfallort waren der zertrümmerte Teil des Oberdecks des Busses und stark verbeulte Metallrahmen zu sehen.
